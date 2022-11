Tuttosport titola: "Un corazziere in prestito, Broja è il regalo per Pioli"

MilanNews.it

© foto di Luca Bargellini

L'edizione di oggi di Tuttosport tira le fila di quelle che potrebbero essere le prossime strategie di mercato del Milan, già a partire da gennaio. Il titolo recita: "Un corazziere in prestito, Broja è il regalo per Pioli". L'attaccante albanese Armando Broja, classe 2001 in forza al Chelsea, non sta trovando grande spazio tra i Blues dopo la grande passata stagione al Southampton e potrebbe essere una soluzione già per gennaio e anche più economica di altri nomi sul taccuino rossonero, come quello di Okafor.