Tuttosport - Tonali, Verona è il tuo stadio: l'anno scorso la doppietta decisiva verso lo Scudetto

© foto di DANIELE MASCOLO

In vista della gara di questa sera, Stefano Pioli, che taglierà il traguardo delle 150 presenze sulla panchina rossonera, manderà in campo lo stesso undici visto contro il Chelsea. A centrocampo, scrive Tuttosport, c'è il confermatissimo Sandro Tonali, sempre titolare dal derby del 3 settembre in poi. Il classe 2000 conosce bene il Bentegodi, stadio in cui l'anno scorso ha realizzato una doppiette decisiva a tre giornate dalla fine del campionato.