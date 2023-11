Tuttosport: "Tre esami alla Scala del calcio per capire se sarà vero Milan"

vedi letture

In vista dei prossimi impegni dei rossoneri, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Tre esami alla Scala del calcio per capire se sarà vero Milan". Fiorentina e Frosinone in campionato, in mezzo la gara di Champions League contro il Borussia Dotmund. San Siro può diventare il luogo da cui si può rilanciare la stagione del Diavolo.