Tuttosport verso il derby con le parole di Stramaccioni: "Altro Leao con Max"
Manca sempre meno al derby di Milano tra Milan e Inter. Per i nerazzurri la possibilità di andare a +13 in classifica, i rossoneri devono vincere per far sì che la formazione di Christian Chivu non scappi via.
L'edizione odierna di Tuttosport riporta in prima pagina l'intervista ad Andrea Stramaccioni, che gioca in anticipo il derby: "Altro Leao con Max. Barella, fai il Lautaro". E ancora: "Allegri ha riportato una mentalità da big. E con Rabiot e Modric. Chivu rispetta tutti ma tira dritto per la sua strada".
Stramaccioni: "Allegri ha riportato la mentalità da grande squadra al Milan. Ma deve migliorare le prestazioni"
Rabiot per Bartesaghi. Inter, fuori campo non c’è partita. Le visioni di Gerry Cardinale. Il dispetto di Leao di Luca Serafini
Franco OrdineI due regolamenti di Rocchi. Allegri non è in guerra col Milan. Serviranno acquisti da Champions
Antonio VitielloE’ ora di fare un grosso investimento sulla punta! Allegri vuole giocatori pronti per la Champions.
