Tuttosport - Vertice a Casa Milan, Suso insiste per la cessione

Ora Suso vuole andare via. Finito ai margini del progetto tecnico rossonero, lo spagnolo si è presentato ieri a Casa Milan per un confronto con i dirigenti. Come riporta Tuttosport, nel corso del vertice c’è stato un lungo scambio di vedute tra le parti, con Suso - insoddisfatto della sua posizione - che ha confermato la volontà di lasciare il club. Ma i vertici di via Aldo Rossi non hanno intenzione di svendere: sono disposti a cedere il giocatore, ma solo se arriveranno offerte importanti.