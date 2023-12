Una nuova arma per il Milan, il Giornale: "Theo multiuso si veste da leader"

La vittoria del Milan sul Frosinone di sabato sera, ha restituito a Stefano Pioli e in generale a tutto il Milan, una nuova certezza: in emergenza, Theo Hernandez è un ottimo centrale. Non è un caso che Il Giornale questa mattina gli dedichi il suo titolo nel pezzo che parla dei rossoneri: "La scoperta del Milan: Theo multiusco si veste da leader".

Una scoperta di cui va dato merito sì a Pioli, ma soprattutto a Theo stesso. Con una grande emergenza in difesa, il francese è andato dal tecnico è si è reso disponibile come soluzione per mettersi accanto a Tomori. Pioli si è fidato, lo ha provato e ha visto che era cosa buona: allo stesso tempo ha salvaguardato alcuni dei suoi Primavera da una partita che era molto dura a livello psicologico per il Diavolo. Un esempio della capacità di leadership di Theo che ora deve trovare continuità, così come le sue prestazioni in campo.