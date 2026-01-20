Venti risultati utili consecutivi. Il CorSport: "Allegri, Milan grandi numeri"

È impressionante cosa possa fare una guida tecnica nell'arco di qualche mese. Il Milan in questa stagione sembra essere totalmente un'altra squadra rispetto a quella delle due precedenti gestioni, e pensare che in estate ha perso giocatori di caratura internazionale come Theo Hernandez e Tijjani Reijnders.

Con Massimiliano Allegri in panchina il Diavolo ha ritrovato equilibrio ma soprattutto serenità, al punto che oggi si parla di un qualcosa che l'anno scorso era un miraggio: lo scudetto. In merito a questo Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Allegri, Milan grandi numeri", anche perché stiamo parlando di una squadra che oggi è seconda in classifica reduce da 20 risultati utili consecutivi in campionato.