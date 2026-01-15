Verso Como-Milan: le probabili formazioni delle due squadre

Oggi alle 09:29Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Queste, secondo La Gazzetta dello Sport, le probabili formazioni di Como e Milan per la gara di questa sera: 

COMO: (4-2-3-1) Butez; Van der Brempt, Carlos, Ramon, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Douvikas. 

MILAN: (3-5-2) Maignan; De Winter, Gabbia, Tomori; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao.

LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Guida 
Assistenti: Lo Cicero - Yoshikawa 
IV Uomo: Pairetto 
VAR: Doveri
AVAR: Di Paolo 

DOVE VEDERE COMO-MILAN
Data: giovedì 15 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: Giuseppe Sinigaglia di Como
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
