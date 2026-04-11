Verso l'Udinese, il CorSport titola: "Allegri mette in riga il Milan"

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Il Corriere dello Sport in edicola oggi titola così in prima pagina in vista della gara di stasera contro l'Udinese: "Allegri mette in riga il Milan". I rossoneri, reduci dalla sconfitta di Napoli che ha di fatto spento definitivamente il sogno scudetto, devono reagire subito perchè c'è una qualificazione alla prossima Champions League da blindare e conquistare. Ieri in conferenza stampa, il tencico livornese ha avvertito i suoi: "È normale che dopo che perdi a Napoli, perdi il secondo posto, vai a 9 punti dall'Inter, i primi due giorni sono stati i più difficili. Ma poi bisogna virare sull'obiettivo. Forse non siamo stati troppo bravi per essere più vicini all'Inter, ci serve per lavorare per migliorare, senza perdere di vista l'obiettivo Champions. Ci sono 7 partite, ci sono squadre che stanno crescendo. Capita durante la stagione che ci sono momenti in cui gli attaccanti fanno gol e altri in cui non lo fanno. Ma sono sicuro che da qui alla fine faranno dei gol che ci serviranno per entrare in Champions.

Cambio modulo? I cambiamenti, lo ripeto, non voglio essere noioso. Saelemaekers è un attaccante o un terzino? Se fosse una roba solo di moduli sarebbe troppo facile. Ci devono essere degli equilibri. A Napoli, vai per fare risultato, ma puoi anche perdere. Non è che una partita deve destabilizzare il lavoro di un anno: a fine anno ci metteremo lì e valuteremo tutti. Aspetto fisico, gestionale, cosa è stato fatto bene o male. Ma con equilibrio e lucidità, senza farci travolgere dagli eventi. Perché se ci facciamo travolgere dagli eventi succede un disastro".