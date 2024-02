Verso Milan-Atalanta, CorSport: "De Ketelaere è l'incubo di Pioli"

vedi letture

"De Ketelaere è l'incubo di Pioli": sulla prima pagina odierna del Corriere dello Sport si parla anche di Milan in prima pagina e del big match di giornata, che questa sera chiuderà la domenica di calcio. I rossoneri affrontano l'Atalanta in uno spareggio Champions e si trovano contro CDK, da oggetto misterioso lo scorso anno a trascinatore della Dea in questa stagione.

Questa la squadra arbitrale designata per la sfida di questa sera tra Milan e Atalanta:

Arbitro: Orsato

Assistenti: Costanzo - Passeri

Quarto ufficiale: Giua

VAR: Irrati

AVAR: Piccinini