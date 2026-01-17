Verso Milan-Lecce: pronto a tornare nell’undici iniziale Pulisic che può far coppia con Leao

Oggi alle 09:35Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Dopo essere rimasto in panchina per tutta la partita contro il Como, Christian Pulisic è pronto a tornare titolare domani sera a San Siro contro il Lecce. A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che aggiunge che l'attaccante americano dovrebbe fare coppia in attacco con Rafael Leao

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Como, Max Allegri ha spiegato: "Come mai Pulisic non è entrato? Arrivava da due partite molto dispendiose. C'era bisogno di fisicità, quindi ho preferito mettere Ruben. Poi comunque è entrato Fullkrug, che ha fatto un bel secondo tempo, ed ha voluto esserci per forza".