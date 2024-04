Verso Roma-Milan, la Gazzetta titola così: "Pioli divide il Milan"

Non saranno giorni qualunque nè per il Milan nè soprattutto per Stefano Pioli che è consapevole di giocarsi molto del suo futuro tra la sfida di Europa League contro la Roma ma anche nel derby contro l'Inter di lunedì 22. E proprio come il tecnico rossonero che si trova davanti a un bivio, anche la maggior parte dei tifosi si trova davanti a una scelta: continuare con Pioli, dargli un'altra chance, oppure cambiare e rinnovare aria? Per questa ragione stamattina, in edicola, la Gazzetta dello Sport titola così sul tecnico rossonero e sul tema del suo futuro: "Pioli divide il Milan".

Il tema centrale viene riportato chiaramente dalla rosea: "Il club al bivio europeo. Il tecnico sotto esame, obbligato al riscatto". Tutto passa dalla partita contro la Roma, senza la qualificazione alle semifinali di Europa League il posto di Pioli sarebbe più traballante che mai in vista della prossima stagione. Nel sottotitolo poi si aggiunge: "Società e tifosi aspettano la svolta all'Olimpico. Altrimenti l'allenatore dell'ultimo scudetto sarebbe definitivamente messo in discussione". Secondo la Gazzetta i tifosi sarebbero divisi: "C'è chi gli darebbe un'altra chance e chi invece spinge per il cambiamento".