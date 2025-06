Xhaka e non solo, il mercato del Milan. Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Il mercato rossonero si infittisce. Se negli ultimi giorni si è parlato soprattutto di cessioni, con il trasferimento di Reijnders, quello in stato avanzato di Musah e i buchi nell'acqua con Maignan e Theo, oggi le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani usciti in edicola si concentrano soprattutto sul mercato in entrata e sui possibili colpi che la dirigenza rossonera si è segnata sul proprio taccuino per far sì che Allegri possa riportare la squadra là dove meriterebbe di stare un club come quello rossonero.

La Gazzetta dello Sport in taglio alto ha un solo nome protagonista: quello di Granit Xhaka. Scrive la rosea questa mattina: "Milan, a tutta su Xhaka. Lo svizzero per Allegri". Nel sottotitolo vengono proposti anche altri due nomi più giovani: "Assalto al centrocampista del Bayer. Piacciono anche Jashari e Javi Guerra". Il Corriere dello Sport affronta il tema Milan in taglio basso e rimane un po' più vago a livello di obiettivi. Recita: "Il Milan prepara 5 colpi per Allegri. Oltre 100 milioni dalle cessioni". Nel sottotitolo: "Max definisce le priorità con Tare: in arrivo due terzini, un difensore centrale, un mediano-regista e un attaccante". Tuttosport non accenna al Milan in apertura.