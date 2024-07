Zirkzee e Calafiori in vetrina, Tuttosport: "Premier all'assalto"

Dopo una stagione meravigliosa, il Bologna si sfrega le mani per le possibili cessioni che potrà fare quest'estate. Chiaramente il club vorrebbe tenere i suoi pezzi pregiati ma, allo stesso tempo, per giocatori come Joshua Zirkzee e Riccardo Calafiori sarà difficile rimanere indifferenti alle lusinghe che arriveranno nelle prossime settimane o che sono già arrivate. E se per l'attaccante olandese il Bologna ha le mani legate (per via della clausola da 40 milioni e della percentuale sulla rivendita in favore del Bayern), per il centrale italiano ha il coltello dalla parte del manico e potrà orientare la trattativa (sempre considerando il 50% da corrispondere al Basilea).

E così questa mattina Tuttosport scrive sui due gioielli bolognesi: "Zirkzee-Calafiori, Premier all'assalto e il Bologna ride". Lato Milan interessa molto la questione Zirkzee. Si sa come l'attaccante olandese sia il primo obiettivo della lista rossonera per la maglia numero 9 ma le richieste sulle commissioni hanno bloccato tutto e negli ultimi giorni si è fatto avanti con più forza il Manchester United. Continua nel sottotitolo: "Sul bomber c'è il Manchester United". I Red Devils sono pronti a offrire un quinquennale da 6 milioni a stagione.