Primavera, domani la sfida con la Fiorentina. Mangiameli: "Squadra forte ed esperta. Vogliamo migliorare la classifica"

Alla vigilia dell'importante sfida di campionato primavera contro la Fiorentina, in programma domani al Puma House of Football alle ore 16, l'attaccante Federico Mangiameli ha parlato ai microfoni del canale tematico rossonero. Queste le sue dichiarazioni.

Sulla ritorno alla vittoria con il Cesena: "E' stata una vittoria importante, ci dà entusiasmo e sicuramente fiducia anche per affrontare le prossime partite e per riportare il Milan dove merita di stare. Sicuramente ci dà la carica per preparare anche la prossima partita con la Fiorentina"

Sulla Fiorentina: "Una squadra forte, che gioca bene, e soprattutto una squadra esperta che ci darà la forza di dimostrare che siamo anche noi una squadra che può competere in questo campionato. Abbiamo voglia di fare una partita tosta dal punto di vista caratteriale e dove dobbiamo prestare tantissima attenzione sotto tutti gli aspetti: fase offensiva e fase difensiva"

Sui numeri in casa: "I dati sui gol subiti e fatti in casa sono sicuramente frutto del lavoro svolto da tutti gli undici in campo. I gol che subiamo spesso derivano da una pressione non ben fatta dagli attaccanti e invece i gol fatti sono sicuramente sono frutto anche di una costruzione dal basso corretta e del lavoro di squadra".

Sugli aspetti da migliorare: "Come squadra dobbiamo migliorare sicuramente di essere più smaliziati in alcuni momenti"

Sull'esordio con doppietta contro il Bologna (in ottobre, ndr): "E' stato molto emozionante fare una doppietta all'esordio in Primavera. Farla con i colori che tifavo da bambino è stato molto più soddisfacente"

Sulle indicazioni di Abate: "Mi chiede di portare alla squadra le mie caratteristiche come proteggere il pallone, lavorare spalle alla porta, ricercare il duello aereo e farmi trovare pronto in area"

Sugli obiettivi: "Abbiamo tantissima voglia di migliorare la classifica ma soprattutto di migliorare come squadra, come giocatori cerchiamo sempre di dare il massimo in allenamento per poi riportare tutto in partita"

Sulla Youth League: "E' un obiettivo concreto ma soprattutto una grandissima opportunità perché ha la possibilità di misurarti in campo internazionale. Adesso abbiamo il campionato e ci concentriamo su questo, quando sarà il momento della Youth League ci concentreremo su quello. In Europa dipende molto dalla squadra: alcune sono più fisiche, alcune hanno più intensità, alcune sono più tecniche. Questo è il bello: c'è una diversità in tutte le squadre".