Primavera, ritrovata finalmente la vittoria. Venerdì arriva la Fiorentina

La Primavera di Ignazio Abate ha finalmente ritrovato la vittoria che mancava da 8 partite, prima della pausa per il Mondiale. Nella giornata di ieri la squadra rossonera ha vinto contro il Cesena per 3-0 in romagna. Ora, dopo aver ritrovato i tre punti, il Milan cercherà di dare continuità ai suoi risultati venerdì prossimo quando al Puma House of Football arriverà la Fiorentina alle ore 16. I viola occupano la quarta posizione in classifica.