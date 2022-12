Settore giovanile: i risultati del weekend

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

L'anno solare è agli sgoccioli ma non si fermano le soddisfazioni per le squadre del Settore Giovanile rossonero, reduci da un altro fine settimana contraddistinto da belle vittorie. Successi esterni, molto importanti ai fini delle rispettive classifiche, per Primavera femminile (sul campo del Sassuolo) e U18 (contro il Torino): la squadra di Corti resta salda al 3° posto, quella di Terni al 2° accorciando sulla SPAL capolista. Bene anche, al PUMA House of Football, l'U17 contro il Brescia; continua, infine, la striscia vincente della U17 femminile.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA FEMMINILE: 8ª giornata, Sassuolo-Milan 1-2 (30' Cesarini; 36'st Cappa V.)

UNDER 18: 12ª giornata, Torino-Milan 0-2 (43' Chiesurin; 26'st Andrews)

UNDER 17: 12ª giornata, Milan-Brescia 6-1 (11' Sia; 26' e 30' Scotti; 3'st Sala; 4'st Bonomi; 19'st Di Siena)

UNDER 17 FEMMINILE: 10ª giornata, Doverese-Milan 1-7 (4' Minnei; 11' e 1'st Lupatini; 29', 6'st e 19'st Stendardi; 8'st Zapelli)

UNDER 15 FEMMINILE: 10ª giornata, Milan-Esperia 20-0 (Franco x7; Palopoli x4; Atamo x3; Caballero, Di Falco, L'Abbruzzi, Parolo, Strecapede, Tomaselli)

UNDER 11: recupero, Milan-Rhodense 3-0 (Gagliardi, Lam, Rampoldi)

UNDER 11 FEMMINILE: recupero, Milan-Ardor Bollate 2-3 (Celentano, Sormani)

UNDER 10: recupero, Milan-Alcione 2-0 (Bernasconi, Ruggeri)