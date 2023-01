Settore giovanile: i risultati del weekend

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Riparte nel migliore dei modi la stagione per due squadre del Settore Giovanile rossonero, la Primavera femminile e l'U17. Le ragazze di Corti battono, di misura e nel finale, il Parma mantenendo così il 3° posto in classifica, in una giornata dove hanno vinto anche le prime due (Roma e Juventus) e l'Inter inseguitrice al quarto posto. Tre punti importanti, quindi, come quelli raccolti dai ragazzi di Lantignotti, che superano il Cittadella con tre reti segnate nel secondo tempo. I rossoneri restano al 2° posto a pari merito con l'Hellas Verona, ma allungano a 9 le lunghezze di vantaggio sull'Atalanta quarta. Vince anche l'U15 femminile, che si conferma in testa al suo girone.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 14ª giornata, Inter-Milan 1-0

PRIMAVERA FEMMINILE: 11ª giornata, Milan-Parma 1-0 (42'st Boldrini)

UNDER 17: 2ª giornata di ritorno, Milan-Cittadella 3-0 (4'st Tezzele, 29'st Di Siena, 31'st Perina)

UNDER 15 FEMMINILE: 12ª giornata, Milan-Minerva 18-1 (Strecapede x6, Franco x3, Hu x2, Di Falco x2, Galluzzi, Palopoli, Rabbolini, Spagliardi, Autogol)