Settore giovanile: il programma del weekend

Fonte: acmilan.com

Parte già di venerdì il fine settimana del Settore Giovanile rossonero, poiché la Primavera di Ignazio Abate - impegnata martedì 28 contro il Ruh Lviv in Youth League - riceve in anticipo la Fiorentina al PUMA House of Football. È la prima partita di un weekend particolarmente denso per le nostre rappresentative giovanili, con sei sfide al sabato (spicca l'impegno casalingo dell'Under 17 femminile, in casa contro il Cesena) e tre alla domenica, compreso il ritorno in campo della Primavera femminile, che da capolista del girone affronta in casa il Tavagnacco.

SABATO 25 FEBBRAIO

UNDER 11 FEMMINILE: 2ª giornata, Barona Sporting-Milan, ore 13.45 - CS San Paolino, Milano

UNDER 12: 2ª giornata, Rozzano-Milan, ore 14.00 - Campo Comunale, Rozzano (MI)

UNDER 9: 2ª giornata, Lombardia Uno-Milan, ore 14.00 - Comunale S.Ambrogio, Milano

UNDER 10: 2ª giornata, Milan-Leone XIII, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 13: 4ª giornata di ritorno, Milan-Monza, ore 15.30 - PUMA House of Football

UNDER 17 FEMMINILE: 2ª giornata - Fase interregionale, Milan-Cesena, ore 16.00 - PUMA House of Football

DOMENICA 26 FEBBRAIO

UNDER 14: 4ª giornata di ritorno, Inter-Milan, ore 14.15 - Via Cilea, Milano

PRIMAVERA FEMMINILE: 5ª giornata di ritorno, Milan-Tavagnacco, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 15 FEMMINILE: 3ª giornata - Fase interregionale, Hellas Verona-Milan, ore 15.00 - Via Sogare, Verona

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO

PRIMAVERA: Youth League, Ottavi di finale, Milan-Ruh Lviv, ore 15.00 - PUMA House of Football (Live su AC Milan Official App)