Settore giovanile: il programma del weekend
Il sito ufficiale del Milan riporta il programma del weekend del settore giovanile rossonero: "Otto appuntamenti da segnare in agenda nel fine settimana del Settore Giovanile rossonero. Impegni in trasferta per le due formazioni Primavera: la maschile sarà ospite della Cremonese, la femminile del Genoa. Trasferte anche per Under 16 e Under 15, col doppio incrocio contro il Mantova per le squadre di Parolo e Cresta. Sfide lombarde casalinghe, invece, per Under 14 e Under 13, entrambe di scena al PUMA House of Football contro i pari età del Como in un programma che vedrà anche i campionati regionali di Under 17 e Under 15 femminili.
IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:
SABATO 27 SETTEMBRE
PRIMAVERA: 6ª giornata, Cremonese-Milan, ore 13.00 - CS Amadio Soldi, Cremona
UNDER 17 FEMMINILE: campionato, Milan-Milano Arena Sport, ore 15.00 - PUMA House of Football
UNDER 13: campionato, Milan-Como, ore 15.30 - PUMA House of Football
UNDER 15 FEMMINILE: campionato, Real Basiglio-Milan, ore 17.30 - via Salvo d'Acquisto 7, Basiglio
DOMENICA 28 SETTEMBRE
UNDER 14: campionato, Milan-Como, ore 11.00 - PUMA House of Football
UNDER 16: 3ª giornata, Mantova-Milan, ore 14.00 - CS Comunale "Bosco Virgiliano", Mantova
PRIMAVERA FEMMINILE: 2ª giornata, Genoa-Milan, ore 15.00 - Stadio Comunale "Gambino", Arenzano (GE)
UNDER 15: 3ª giornata, Mantova-Milan, ore 17.00 - CS Comunale "Bosco Virgiliano", Mantova".
