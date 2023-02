Settore giovanile rossonero: i risultati del weekend

Fonte: acmilan.com

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 3ª giornata di ritorno, Milan-Fiorentina 1-2 (11' Cuenca)

PRIMAVERA FEMMINILE: 5ª giornata di ritorno, Milan-Tavagnacco 5-0 (1' e 41'st Renzotti, 9' e 21' Galdini, 16'st Cesarini)

UNDER 17 FEMMINILE: 2ª giornata - Fase interregionale, Milan-Cesena 9-0 (Stendardi x2, Minnei x2, Zanisi, Rossi, Hu, Carotenuto, Peres)

UNDER 15 FEMMINILE: 3ª giornata - Fase interregionale, Hellas Verona-Milan 2-4 (2' Galluzzi, 5' Di Falco, 13' Galluzzi, 18'st Franco)

UNDER 14: 4ª giornata di ritorno, Inter-Milan 1-2 (24' Grilli, 8'st Angelicchio)

UNDER 13: 4ª giornata di ritorno, Milan-Monza 3-0 (2' e 6' Borsa, 3'st Bernabè)

UNDER 12: 2ª giornata, Rozzano-Milan 0-6 (Jadid x3, Fiorenza x3)

UNDER 11 FEMMINILE: 2ª giornata, Barona Sporting-Milan 1-4 (Di Bellonio x2, Ferrari x2)

UNDER 10: 2ª giornata, Milan-Leone XIII 11-2 (Sorrentino x5, Pinton x3, Bernasconi, Gambarotto, Tommasone)

UNDER 9: 2ª giornata, Lombardia Uno-Milan 1-13 (Boriani x3, Campus x2, De Chiara x2, Portanova x2, De Cesare, Esimoghie, Ilardi, Zaza)