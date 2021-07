VIDEO MN - Benvenuto al Milan, Olivier Giroud!

"In Italia, l'arte è in noi. E lo si può notare ovunque. L’arte la esprimiamo in tanti modi: a partire dalle nostre piazze, cattedrali, musei... Ma le nostre creazioni più belle sono quelle con i nostri piedi. Milano è la regina. E il Milan il suo re.

E noi, rossoneri, in questa stagione torniamo a casa. E tu, sei pronto a mostrarci la tua arte?"

Benvenuto Olivier.