Accordo Milan-Cesena per il trasferimento a titolo definitivo di Vittorio Magni

vedi letture

Il futuro di Vittorio Magni potrebbe essere definitivamente lontano dal Milan. Il terzino classe 2006 cresciuto nel settore giovanile rossonero, negli ultimi anni pedina importante della squadra Primavera ma anche di Milan Futuro, si è trasferito nel corso dell'ultima estate in prestito al Cesena, in Serie B, per giocarsi le sue carte in un campionato professionistico di livello superiore rispetto alla Serie C in cui ha militato nella passata stagione con l'under 23 milanista.

Secondo quanto riferisce questo pomeriggio l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Milan e il Cesena stanno trovando un accordo per anticipare a questa sessione il passaggio a titolo definitivo di Magni: il calciatore dunque nelle prossime ore si trasferirà definitivamente nel club romagnolo. La cessione del cartellino sarà a titolo gratuito ma il Diavolo conserverà una percentuale sulla futura rivendita. Fino a questo momento, Magni ha collezionato 6 presenze totali con il Cesena, tutte in campionato.