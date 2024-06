Ag. Hummels: "Valuteremo offerte senza accordo col Dortmund. Vogliamo una soluzione che permetta a Mats di raggiungere Monaco in poche ore"

Nelle ultime settimane, Mats Hummels è stato accostato - soprattutto dai colleghi tedeschi - al Milan. Ai microfoni di dotsport.it, il padre e procuratore del difensore del Borussia Dortmund ha confermato che il futuro del figlio sia ancora tutto da decifrare: “Ci sarà nei prossimi giorni un incontro con i gialloneri che hanno la precedenza. Ha bisogno di qualche giorno per ricaricare le pile. Poi, se non si dovesse trovare un accordo con il Dortmund, valuteremmo altre offerte. Ma quel che è certo è che Mats non andrà in Asia, in America o troppo lontano da Monaco”.

Hummels senior, dunque, ha fatto capire che il figlio vorrebbe trasferirsi in una città che non sia troppo lontana dalla capitale della Baviera: “Non sappiamo cosa accadrà, ma sicuramente preferiamo soluzioni che permettano di raggiungere Monaco in poche ore”.

Milano, Torino e Roma sarebbero, di conseguenza, città tra le opzioni del difensore tedesco, il quale, con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ha la possibilità di scegliere al meglio come e dove terminare la sua carriera.

LE PAROLE DEL DS DEL DORTMUND

Sebastian Kehl, direttore sportivo del Borussia Dortmund, si è così espresso ai microfoni de ilromanista.it sul futuro di Mats Hummels, difensore in scadenza accostato anche al Milan: “Dobbiamo prima elaborare il dolore per la sconfitta in finale di Champions League. Non vanno prese decisioni in questi momenti. Aspettiamo qualche giorno e poi vediamo cosa succede. Ci incontreremo nei prossimi giorni per capire cosa fare. Al momento non c’è un piano definito, ne dobbiamo parlare con il giocatore”.