Ag. Kjaer: "A gennaio ha detto no al Fenerbahce, non era il momento giusto"

Nel corso del mercato invernale Simon Kjaer è stato ricercato da diversi club europei, racconta il suo procuratore Mikkel Beck a bold.nk: “Non farò commenti sui nomi dei club specifici. Ma Simon è, è sempre stato e sarà sempre interessante in ogni finestra di trasferimento del calcio internazionale, ed è vero che a gennaio c'è stato l'interesse di diversi club europei anche molto grandi. Ma Simon gioca già per un club molto grande e non era affatto interessato a lasciare il Milan nel bel mezzo di un'altra stagione entusiasmante”.

L’interesse del Fenerbahce: “È vero che il Fenerbahce ha chiesto informazioni su Simon. Era una grande stella di quel club e il loro sogno è ancora quello di riportarlo in patria. Ma non è stato nemmeno vicino a un trasferimento, perché nel bel mezzo di una stagione entusiasmante con il Milan, non era il momento giusto per Simon per prenderlo in considerazione".