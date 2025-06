Al-Hilal, principio d'accordo con il Milan per Theo Hernandez. Operazione da 30 milioni, manca ancora l'ok del francese

L'Al-Hilan ha trovato un accordo di massima con il Milan per Theo Hernandez. Lo scrive Matteo Moretto su X, aggiungendo poi che l'operazione, che potrebbe portare circa 30 milioni di euro nelle casse del Diavolo, non è ancora chiusa in quanto non è ancora arrivato l'ok del giocatore francese. Ecco il post: "L’Al-Hilal ha trovato un principio di accordo con il Milan per la cessione di Theo Hernández ma il calciatore non ha ancora dato il via libera alla chiusura dell’operazione. Dall’Arabia circa 30 milioni di euro.

Le trattative per il rinnovo di Theo Hernández con il club rossonero sono ferme ormai da tanto tempo; ad oggi gli scenari possibili sono due, o addio in estate o addio a parametro zero tra un anno".