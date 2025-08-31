Alex Jimenez al Bournemouth: operazione da 20 milioni complessivi

Alex Jimenez al Bournemouth: operazione da 20 milioni complessivi
di Lorenzo De Angelis

Alex Jimenez si appresta a diventare un nuovo giocatore del Bournemouth. Nella nottata le Cherries sono riuscite a trovare un accordo con il Milan per il trasferimento del classe 2005, che ha sempre dato massima priorità alla Premier League nonostante i tentativi di Roma e Como. 

Lo spagnolo si trasferirà dunque in Inghilterra con la formula del prestito oneroso a 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto a 18,5 che diventa obbligo al raggiungimento di determinate presenze, che dovrebbero esserne 15 come anticipato negli scorsi giorni da MilanNews.it (LEGGI QUI la nostra anticipazione). 