All. Fenerbahce: "Improbabile che Nkunku venga in Turchia, non dipende da me"

Domenico Tedesco, allenatore del Fenerbahce, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport sul futuro di Christopher Nkunku, attaccante del Milan e attaccante del tecnico tedesco ai tempi del Lipsia in Bundesliga, quando il francese ha vissuto la miglior stagione della sua carriera per continuità di rendimento e di statistiche: "Capisco le voci perché io stimo molto Christopher e insieme abbiamo vinto la Coppa di Germania 2022, il primo trofeo della storia del Lipsia. Il mercato di gennaio però è particolare, non puoi decidere chi vuoi prendere, non dipende solo da te. In questo momento, penso sia improbabile che Christopher venga in Turchia".

NKUNKU VUOLE RESTARE

Christopher Nkunku sembrerebbe essersi sbloccato. Il Milan ha dovuto aspettare ben 4 mesi, ma il francese dopo la doppietta al Verona è riuscito a trovare anche la rete, decisiva e del pari, a Firenze, salvando compagni ed Allegri dalla seconda sconfitta in campionato della stagione.

Anche nel post partita del Franchi, in conferenza stampa, Nkunku è stato chiaro in merito al suo futuro, ribadendo la sua volontà di restare a Milano al netto delle tanti voci che nel corso di queste settimane l'hanno visto accostato, anche con una certa insistenza, al Fenerbahce. In merito alla situazione legata al francese Il CorSport ha questa mattina titolato: "Nkunku vota Milan. Ora è ripartito e vuole restare con Allegri".