Anche Luca Pellegrini sondato per la fascia sinistra

Il Milan è alla ricerca di un nuovo vice Theo Hernandez dopo che Ballo-Tourè ha convinto poco nelle ultime due stagione e sembra sul piede di partenza. Non c'è solo Cambiaso sul taccuino di Furlani e Moncada ma anche un altro giocatore di proprietà della Juventus: Luca Pellegrini, l'anno scorso una stagione divisa in prestito tra Eintracht e Lazio. Non sono esclusi anche altri profili italiani.