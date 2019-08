Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Getafe. Spazio anche al mercato e all'eventuale cessione di Angel Correa, obiettivo del Milan: "Vorrei che tutti i buoni giocatori rimanessero qui per formare la squadra migliore e per continuare a competere come abbiamo fatto fino ad adesso".