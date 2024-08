Ballo-Toure, l'accordo tra Milan e Saint Etienne è strutturato in bonus

Milan e Saint-Etienne cercano di stringere per Fodé Ballo-Touré, che è attualmente fuori rosa e fuori dal progetto rossonero. Racconta Matteo Moretto di Relevo che l'accordo tra i club è strutturato sui bonus, con la cifra che comunque non raggiunge il milione di euro in totale.