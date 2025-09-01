Bianchin conferma i rumors dall'Inghilterra: "Gomez al Milan non si sblocca a causa del Liverpool"

vedi letture

Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso su X sulla trattativa per Joe Gomez al Milan: "Joe Gomez al Milan non si sblocca. Il Liverpool continua a non dare via libera all’operazione, non avendo ancora chiuso Guehi. Il Milan continua a provare - è il primo obiettivo dell’ultimo giorno di mercato - ma le evoluzioni positive attese in queste ore non ci sono state".

SEGUI MINUTO PER MINUTO LE TRATTATIVE DEL MILAN NELL'ULTIMO GIORNO DI MERCATO---> CLICCA QUI PER IL LIVE DI MILANNEWS

CALCIOMERCATO MILAN: IL PUNTO

Il centrocampista Yunus Musah passerà all’Atalanta in prestito oneroso da 4-5 milioni con diritto di riscatto fissato a 25 milioni, siglando un contratto triennale con il club nerazzurro. Inoltre, è definito il trasferimento di Alex Jimenez al Bournemouth: il terzino spagnolo classe 2005 si trasferirà in Premier League con un accordo da 20 milioni tra prestito e riscatto. La trattativa più chiacchierata riguarda lo scambio tra Santiago Gimenez e Artem Dovbyk: il messicano ha aperto alla possibilità di trasferirsi alla Roma, consapevole che in rossonero non avrebbe trovato spazio. Dovbyk, invece, ha già dato il suo assenso per trasferirsi al Milan e ora la palla passa dunque ai club per definire i dettagli dell’operazione.