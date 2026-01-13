Bianchin: “Fofana in questo momento non vuole andare al Galatasaray”

Tramite il suo profilo X, Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha dichiarato che secondo quanto appreso da lui, momentaneamente il centrocampista rossonero Youssouf Fofana non è interessato ad un possibile trasferimento al Galatasaray. Secondo il giornalista il club turco si è informato più volte negli ultimi mesi per il francese che però non ha mai aperto al trasferimento.