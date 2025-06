Boban ha contattato Modric per la Dinamo: Luka ha rifiutato per il Milan

Come riporta 24sata.hr, sito di informazione croata, i tifosi della Dinamo Zagabria sognavano di potere riabbracciare Luka Modric in questa fase finale della carriera e adesso che lascerà il Real Madrid al termine del Mondiale per Club. Il tentativo è stato fatto e a muoversi in prima persona è stato Zvonimir Boban, ex calciatore e dirigente rossonero nonchè idolo dichiarato di infanzia dello stesso Modric. Oggi Boban è tornato alla Dinamo in veste di Presidente e voleva fare questo regalo ai suoi tifosi.

Boban ha contattato Modric, ma Luka ha rifiutato l'offerta sottolineando che vorrebbe proseguire ancora ad alti livelli, almeno fino al 2026 quando ci sarà il Mondiale negli Stati Uniti e dove ha in programma di chiudere la sua straordinaria carriera. Per questo Modric avrebbe declinato l'invito di Boban e accettato il pressing di Igli Tare che lo vuole fortemente al Milan dove, anche senza coppe, avrà modo di giocare con grande continuità e su buoni ritmi senza usurarsi. La trattativa è in fase di chiusura e si aspetta solo il sì definitivo del calciatore.