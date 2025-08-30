Bournemouth e Jimenez aspettano la risposta del Milan all'ultima proposta inviata ieri sera

Il Bournemouth vuole Alex Jimenez, e c'è da dire che il sentimento è corrisposto, anche perché l'esterno spagnolo avrebbe dato massima priorità al trasferimento in Premier League preferendolo ad altre destinazioni comunque importanti come Como e Roma, come già riportato negli scorsi giorni da MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere la nostra anticipazione).

Arrivati a questi punto manca l'okay definitivo del Milan, con il collega Gianluca Di Marzio che ha precisato come Bournemouth e Jimenez sono in attesa della riposta del Diavolo all'ultima proposta inviata ieri sera: prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento di un certo numero di presenze (15).