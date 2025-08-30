Bournemouth e Jimenez aspettano la risposta del Milan all'ultima proposta inviata ieri sera
MilanNews.it
Il Bournemouth vuole Alex Jimenez, e c'è da dire che il sentimento è corrisposto, anche perché l'esterno spagnolo avrebbe dato massima priorità al trasferimento in Premier League preferendolo ad altre destinazioni comunque importanti come Como e Roma, come già riportato negli scorsi giorni da MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere la nostra anticipazione).
Arrivati a questi punto manca l'okay definitivo del Milan, con il collega Gianluca Di Marzio che ha precisato come Bournemouth e Jimenez sono in attesa della riposta del Diavolo all'ultima proposta inviata ieri sera: prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento di un certo numero di presenze (15).
Pubblicità
Calciomercato Milan
Le più lette
Primo Piano
Luca SerafiniAllegri e il linguaggio del corpo. In alto mare a Via del Mare. Il mercato gira anche intorno alla comunicazione
Franco OrdineI tre precetti di Tare traditi. Mercato: venduto benissimo, comprato malissimo. Le due anime: non bastano le parole
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com