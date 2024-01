Brassier aggiunto alla lista: il Brest fissa il prezzo e punta alla cessione

vedi letture

Con la sessione invernale di mercato aperta oggi, il Milan può finalmente cominciare a rinforzare la difesa che è stata vittima di tantissimi infortuni in questa prima parte di stagione. Per rimpolpare il reparto difensivo tornerà Gabbia dal prestito al Villarreal ma è chiaro che il rientro del classe 1999 non può bastare per sopperire alle tantissime assenze a lungo termine.

Per questo il Milan conduce un casting per un secondo nome. Alla lista, nelle ultime ore, si è aggiunto il nome di Lilian Brassier, difensore classe 1999 del Brest, in Ligue 1. Il club punta alla cessione a titolo definitivo e non sarebbe interessato ad altre formule: inoltre i francesi sono disposti a parlare solo avanti a un'offerta da 10 milioni in su. Lo scrive questa mattina Tuttosport.