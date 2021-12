Bucchioni: "Il Milan punta Renato Sanches. Piace anche Svanberg"

Una società che invece farà sicuramente mercato a gennaio è il Milan. La cessione della nuova sede rossonera in zona Portello inaugurata appena sette anni fa, ha portato nelle casse una ventina di milioni che consentiranno margini di manovra.

L’ultima idea è quella di andare sul mercato per il centrocampo visto che la coppa d’Africa porterà via due pezzi importanti come Kessie e Bennacer per oltre un mese. Fra l’altro Kessie non vuole rinnovare e dovrà essere comunque rimpiazzato a giugno. Che fare?

Maldini e Massara avrebbero acceso i riflettori su Renato Sanches, il portoghese di 24 anni attualmente al Lille, che prometteva di diventare un fenomeno. Al Bayern non ha fatto benissimo, il Lille vuole realizzare e al Milan il talentuoso centrocampista portoghese potrebbe rilanciarsi definitivamente. E’ un’operazione da 25 milioni e i rossoneri ci pensano.

L’alternativa è profondamente diversa, ma forse più raggiungibile e si chiama Svanberg. Lo svedese del Bologna, 22 anni, piace molto e il suo rendimento è sempre elevato. E’ stato consigliato anche da Ibra e per prenderlo a gennaio serviranno circa quindici milioni. Si può fare?

Il Bologna è pronto a parlarne anche se il giocatore è un punto fermo per Mihajlovic. Come già detto, viste le difficoltà di Brahim Diaz, il Milan a gennaio proverà anche a prendere Adli lasciato in prestito al Bordeaux. E il difensore? Bremer del Torino e Botman del Lille sono i preferiti, ma sono operazioni difficilissime.