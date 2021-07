Calciomercato Milan, la pista Dalot è complicata. Si segue sempre Odriozola

Nelle trasmissioni di Sky, il giornalista Alessandro Sugoni, ha parlato del mercato del Milan e del ruolo di terzino destro. Sugoni ha detto: “Dopo aver rinnovato il contratto di Calabria, il Milan cerca un alter ego di quest’ultimo. La pista che porta al ritorno di Dalot si è complicata dato che il Mancherster United non lo lascia andare alle condizioni che il Milan vuole. Per questo motivo il nome in pole è sempre quello di Odriozola del Real Madrid. La volontà del Milan è quella di prendere in rinforzo in quella zona di campo. Conti invece non resterà in rosa ed andrà via”.