Camarda resta in rossonero: Ibra ritiene che debba crescere con Milan Futuro e completare lì il suo percorso

Sembrava tutto fatto per il passaggio in prestito per 18 mesi di Francesco Camarda al Monza, ma nelle scorse ore il Milan ha bloccato tutto e così il giovane attaccante resterà in rossonero. A trattenerlo è stato in particolare Zlatan Ibrahimovic il quale ritiene che il baby campione debba crescere con Milan Futuro, completando lì il suo percorso. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.

Questi i numeri stagionali di Camarda nel Milan:

PRESENZE SERIE C: 9

PRESENZE SERIE A: 7

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 3

PRESENZE COPPA ITALIA SERIE C: 2

PRESENZE YOUTH LEAGUE: 1

PRESENZE TOTALI: 22

MINUTI IN CAMPO: 1085'

GOL: 3

AMMONIZIONI: 3