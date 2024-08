Capitolo cessioni, sono 6 i giocatori in uscita: Adli, Pobega, Origi, Ballo-Touré, Kalulu e Nasti

Il Milan continua a lavorare per sfoltire la rosa di Paulo Fonseca da quei calciatori che non rientrerebbero nei piani dell'allenatore portoghese per questa stagione. La lista è ancora piuttosto folta, con la dirigenza rossonera che sfrutterà al massimo questi ultimi 13 giorni di calciomercato per riuscire nell'intento di mettere a disposizione dell'ex LIlle una rosa da massimo 25 giocatori.

Già ceduti, chi in prestito chi invece a titolo definitivo, i vari Simic, Colombo e Daniel Maldini, il Milan punta ora a piazzare in questo calciomercato Adli, Kalulu, Ballo-Touré, Origi, Nasti e Pobega, con gli agenti di quest'ultimo che starebbero spingendo insieme al club per cercare una soluzione alternativa, e migliore, per il loro assistito (LEGGI QUI).

In questa lista di sei nomi, il più vicino a lasciare il Milan sembrerebbe essere però Marco Nasti, in procinto di diventare un nuovo attaccante dell'ambiziosa Cremonese. Per gli altri, invece, c'è ancora parecchio lavoro da fare.