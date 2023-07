Ceccarini: "Milan al lavoro anche su Isaksen come alternativa a Chukwueze"

MilanNews.it

Niccolò Ceccarini, direttore di TMW, si è così espresso nel suo editoriale sul mercato del Milan: "Il club è al lavoro anche su Isaksen, esterno destro danese del Midtjylland classe 2001. Potrebbe essere un'opzione alternativa a Chukwueze nel caso in cui il Villarreal continuasse a fare muro ma soprattutto a chiedere una cifra di 30 milioni di euro giudicata decisamente troppo alta. È chiaro che in parte il mercato del Milan passa anche dalla possibilità di poter tesserare a oggi solo un altro giocatore con lo status da extracomunitario dopo l’arrivo di Loftus-Check. Se la scelta dovesse ricadere su Isaksen a quel punto i rossoneri potrebbero decidere di accelerare su Taremi del Porto. Per il ruolo di centravanti resta sempre da tenere presente anche l’ipotesi Morata".