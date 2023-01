Ceccarini: "Non è detto che il Milan si fermi a Vasquez nel reparto portieri"

MilanNews.it

Niccolò Ceccarini, direttore di TMW, si è così espresso nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb.com sul calciomercato del Milan. "Il Milan è attivo. Nelle ultime ore Maldini e Massara hanno preso un nuovo portiere. Si tratta di Devis Vasquez. Operazione chiusa a titolo definitivo con il Club Guarani. Non è detto però che i rossoneri si fermino qui in questo reparto. Il suo arrivo non preclude quello di Sportiello o di un altro estremo difensore. Il Milan continua a pensare anche ai rinnovi. Presto ci sarà un nuovo incontro per Giroud. La proposta del Milan è quella di un altro anno con opzione per il successivo con lo stesso ingaggio attuale più eventuali bonus".