Ceccarini su Leao: "Situazione in fase di stallo. L'unica vera possibilità rimane il Galatasaray"

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Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, Ceccarini ha fatto il punto sul calciomercato del Milan

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, il direttore ed esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul calciomercato del Milan, tra acquisti e cessioni in programma in questi ultimi, intensi e frenetici, giorni di sessione:

"Il Milan dopo aver preso Moreira deve ancora sistemare due reparti: la difesa e l’attacco.È chiaro che tanto ruota intorno a Leao. I rossoneri puntano nel caso ad incassare almeno 45 milioni di euro dalla sua partenza. Al momento però la situazione è in fase di stallo. L’unica vera possibilità rimane il Galatasaray, club tra l’altro che sarebbe gradito a Leao. A oggi è la pista più concreta ma visto che mancano ancora 11 giorni alla fine del mercato qualcosa potrebbe ancora succedere. Per la difesa continua il giro d’orizzonte. Tra i profili monitorati c’è sicuramente quello di Tiago Gabriel del Lecce. Per il ruolo di trequartista continua a piacere Pedro Gonçalves dello Sporting Lisbona. Intanto il Porto si è rifatto sotto per Gimenez. Il club portoghese a breve formulerà una nuova offerta dopo quella di un prestito con diritto/obbligo di riscatto a 15 milioni giudicata dal Milan decisamente troppo bassa".