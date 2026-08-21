Gozzini spaventa: "In difesa il Milan potrebbe restare così com'è, mentre davanti..."

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Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sul calciomercato del Milan e i suoi sviluppi dopo oggi.

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sul calciomercato del Milan e i suoi sviluppi dopo oggi: "Cardinale vuole trasmettere il proprio entusiasmo e la propria vicinanza, testimoniata dalla serie di visite ravvicinate e dalla presenza di domenica sera nello stadio del Torino, all’esordio stagionale. Ovviamente il numero uno del club si confronterà con Amorim, il tecnico che sta sup- portando in ogni scelta. Si parle- rà molto anche di mercato: il

gruppo a disposizione dell’allenatore deve ancora essere definitivamente completato ma non è detto che i pezzi mancanti riguardino sia difesa che trequarti. Dietro il Milan potrebbe restare così com’è, mentre davanti è previsto un ulteriore innesto, un giocatore che sappia muoversi tra le linee e sostenere il nuovo centravanti d’area, Ramos. L’attacco resta in evoluzione anche per via della cessione di Gimenez al Porto: pronta una nuova offerta ai rossoneri, stavolta con l’obiettivo di chiudere l’affare. Nelle sei ore di meeting dell'altro ieri con Mendes si è parlato tanto del futuro di Rafa, ormai non più funzionale negli schemi del nuovo Milan ma ancora molto utile a far cassa. Con il ricavo della cessione del portoghese, il Milan vorrebbe infatti finanziare un nuovo acquisto: i reparti che ne hanno bisogno sono la difesa e la trequarti, il solito Mendes potrebbe proporre qualche giocatore della sua ricca scuderia".