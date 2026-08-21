Leao-Milan-Galatasaray, torna il gelo: Mendes cerca soluzioni in Premier
MilanNews.it
Quello di Rafael Leao resta il dossier più delicato di tutta l'estate rossonera
Rafael Leao resta il nodo più delicato del mercato del Milan. Il Galatasaray si è irrigidito dopo che i rossoneri sono tornati a chiedere circa 60 milioni di euro complessivi per il portoghese, anche se non è da escludere un nuovo tentativo turno negli ultimi giorni.
Intanto Jorge Mendes, su mandato del Milan, sta sondando possibili opportunità in Premier League per il numero 10 rossonero. Più distante, invece, l'Arabia Saudita: Leao non considera al momento il campionato saudita una destinazione gradita e preferirebbe proseguire la propria carriera ai massimi livelli europei.
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