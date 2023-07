Ceccarini sul mercato del Milan: "Non è finita qui. La società da un po' ha messo gli occhi su un talento"

vedi letture

Niccolò Ceccarini, direttore di TMW, si è così espresso nel suo editoriale sul calciomercato del Milan: "Non è finita qua perché i rossoneri guardano anche in prospettiva. Da un po’ di tempo infatti la società ha messo nel mirino Alejo Veliz, classe 2003 in forza al Rosario Central, che in 22 partite di campionato ha segnato 11 gol. Se dovesse partire Colombo magari il Milan potrebbe accelerare in maniera pesante per provare ad anticipare la concorrenza".