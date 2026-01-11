Colombo al Genoa: 2 delle 3 condizioni per l'obbligo sono vicine

Tra i diversi giocatori che il Milan, al momento, ha in prestito in altre squadre, c'è anche Lorenzo Colombo che, non più tardi di giovedì scorso, ha punito la sua squadra di appartenenza e in cui è cresciuto con il gol a San Siro che ha mandato momentaneamente in vantaggio il Genoa. Il classe 2002, nel corso dell'ultima estate, è stato girato a titolo temporaneo al Grifone con opzione di acquisto che potrebbe diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione.

Nel suo ultimo video YouTube, insieme a Fabrizio Romano, il giornalista esperto di mercato Matteo Moretto ha illustrato le tre condizioni che devono verificarsi perchè il diritto si trasformi automaticamente in obbligo. Come viene riportato Colombo dovrebbe raggiungere 22 presenze, mettere a referto 5 gol e soprattutto raggiungere la salvezza con il Genoa. Al momento due delle tre condizioni sono vicine alla realizzazione: Colombo ha ottenuto 19 presenze stagionali e segnato 4 gol. Per la salvezza bisognerà aspettare il fine stagione, con la formazione di De Rossi in piena lotta nelle zone a rischio. Nel caso in cui scattasse l'obbligo, il Genoa verserà 10 milioni di euro nelle casse rossonere.