Colombo: previsto un altro anno di prestito in Serie A

Lorenzo Colombo tornerà alla casa base dopo il suo primo anno in Serie A con la maglia del Lecce, dove si è ben comportato e dove ha trovato anche il gol salvezza per i pugliesi. Il classe 2002 era stato riscattato dai salentini ma il Milan ha fatto valere il controriscatto: nonostante questo è molto probabile, come riporta oggi il Corriere dello Sport, che Colombo si muova anche quest'anno per un prestito nella massima categoria.