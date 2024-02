CorSera - Leao e Osimhen puntati dal PSG. Le condizioni della clausola di Rafa

La notizia riportata qualche giorno da Le Parisien secondo cui Kylian Mbappè avrebbe deciso di trasferirsi al Real Madrid per la prossima stagione, ha generato un effetto domino che solamente questi spostamenti di grandi campioni possono causare. Il francese dovrebbe firmare un contratto di cinque anni dal valore di 70 milioni lordi annui e un bonus alla firma da 125 milioni. Cifre astronomiche con cui nessuno può competere. Per questo i parigini si metteranno a caccia dei gol perduti.

Come scrive questa mattina il Corriere della Sera, dalla Torre Eiffel hanno già messo gli occhi su Rafael Leao e Victor Osimhen. Il calciatore portoghese del Milan andrebbe a sostituire come ruolo Mbappè: Rafa è protetto da una clausola da 175 milioni che però è esercitabile solamente tra il 5 e il 15 di luglio. Al di fuori di queste date, Luis Campos, ds del PSG che ai tempi del Lille portò Leao in Francia, può trattare liberamente.