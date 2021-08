Oltre a Bakayoko, il quale dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto, resta vivo l’interesse del Milan per Adli. Come riporta il Corriere della Sera, i dirigenti rossoneri hanno presentato una precisa offerta al Bordeaux: 12 milioni di euro per il cartellino e il 10% del ricavato dell'eventuale futura rivendita.